З плакатами та без захисних масок сотні людей вийшли на вулиці Мельбурна

Проти карантину протестували і в Австралії. З плакатами та без захисних масок сотні людей вийшли на вулиці Мельбурна. Активісти закликали владу вжити заходів і заявили - жити в умовах заборон та обмежень - більше не в змозі.

Між мітингарями та правоохоронцями спалахнули сутички. Щонайменше десятеро протестувальників заарештовані через порушення заборони масових зібрань. При цьому, головний лікар країни Брендан Мерфі заявив, що до вимог учасників акції ставиться з розумінням.

Брендан Мерфі, головний лікар Австралії: