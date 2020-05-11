Австралію сколихнули анти-карантинні протести [ Редактировать ]
Проти карантину протестували і в Австралії. З плакатами та без захисних масок сотні людей вийшли на вулиці Мельбурна. Активісти закликали владу вжити заходів і заявили - жити в умовах заборон та обмежень - більше не в змозі.
Між мітингарями та правоохоронцями спалахнули сутички. Щонайменше десятеро протестувальників заарештовані через порушення заборони масових зібрань. При цьому, головний лікар країни Брендан Мерфі заявив, що до вимог учасників акції ставиться з розумінням.
Брендан Мерфі, головний лікар Австралії:
Так, я розумію людей. Вони мають право на свій протест. Однак, при цьому, мітингувальники не повинні порушувати правила соціального дистанціювання. Якщо ж вони ними нехтують, - то їх слід притягти до відповідальності.
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