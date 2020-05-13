COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
17 людей померли в Україні за минулу добу від коронавірусу.
А загалом від початку пандемії у нас більше як чотири сотні летальних випадків. Майже три з половиною тисячі людей недугу побороли. Усього маємо понад 16 тисяч інфікованих.
Найбільше, незмінно - на Буковині та в Києві.
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