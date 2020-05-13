Статистика захворювання на коронавірус в Україні

17 людей померли в Україні за минулу добу від коронавірусу.

А загалом від початку пандемії у нас більше як чотири сотні летальних випадків. Майже три з половиною тисячі людей недугу побороли. Усього маємо понад 16 тисяч інфікованих.

Найбільше, незмінно - на Буковині та в Києві.