У Чернівці на допомогу колегам вирушили медики із Дніпра [ Редактировать ]
На допомогу колегам у Чернівці вирушили п'ять медиків із Дніпра. Лікарі-інфекціоністи, медсестри та фельдшер - допомагатимуть там лікувати хворих на коронавірус. Планують працювати у відрядженні 2 тижні. В якій саме лікарні наразі невідомо. Кажуть - передусім хочуть бути корисними.
Анастасія Фоміних, інфекціоніст міської лікарні №9 Дніпровської міської ради:
Когда я выбирала професию инфекциониста, я понимала, что могу столкнуться с чем-то таким. Решение, не с первого предложения было принято, но все же кто если не я.
Людмила Федорова, старша медсестра міської лікарні №2 Дніпровської міської ради:
Не боится только глупец, поэтому все боятся, но меры предосторожности все приняты. Нам выдали все средства защиты, будем надеется, что все будет хорошо.
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