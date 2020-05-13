На допомогу колегам у Чернівці вирушили п'ять медиків із Дніпра. Лікарі-інфекціоністи, медсестри та фельдшер - допомагатимуть там лікувати хворих на коронавірус. Планують працювати у відрядженні 2 тижні. В якій саме лікарні наразі невідомо. Кажуть - передусім хочуть бути корисними.

Анастасія Фоміних, інфекціоніст міської лікарні №9 Дніпровської міської ради:

Когда я выбирала професию инфекциониста, я понимала, что могу столкнуться с чем-то таким. Решение, не с первого предложения было принято, но все же кто если не я.

Людмила Федорова, старша медсестра міської лікарні №2 Дніпровської міської ради: