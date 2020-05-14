Норвежський балет влаштував шоу просто неба [ Редактировать ]
Талант не втратить свого глядача - навіть під час карантину. У Норвегії учасники національного балету в умовах пандемії станцювали просто неба. Шоу влаштували для одного з будинків літніх людей в Осло. Стареньким вистава дуже сподобалася - вони аплодували стоячи.
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