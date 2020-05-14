Талант не втратить свого глядача - навіть під час карантину. У Норвегії учасники національного балету в умовах пандемії станцювали просто неба. Шоу влаштували для одного з будинків літніх людей в Осло. Стареньким вистава дуже сподобалася - вони аплодували стоячи.