На фоне разворачивающегося экономического кризиса зафиксировано резкое падение капитальных инвестиций не только в промышленность, но и в аграрный сектор.

По данным Государственной службы статистики, капитальные инвестиции в сельское, лесное и рыбное хозяйства в I квартале 2020 года составили 7,07 млрд грн, что на 44,1% ниже показателя за аналогичный период 2019-го.

При этом капитальные инвестиции в лесное хозяйство - 33,5 млн грн (-72%), в рыбное - 6 млн грн (-6,8%).

Общий по Украине объем капитальных инвестиций в январе - апреле составил 76,9 млрд грн, что на 35,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Падение капитальных инвестиций в аграрный сектор в условиях намечающегося сокращения будущего урожая в результате неблагоприятных погодных условий может иметь серьезные негативные последствия для сельского хозяйства и продовольственной безопасности Украины.

Впрочем, и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в других ключевых отраслях экономики действующее правительство может служить наглядной иллюстрацией поговорки "руки не оттуда растут", а мозги отсутствуют напрочь.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"