Обвальное сокращение капитальных инвестиций в аграрный сектор - путь к дальнейшей деградации Украины - Виктор Медведчук [ Редактировать ]
На фоне разворачивающегося экономического кризиса зафиксировано резкое падение капитальных инвестиций не только в промышленность, но и в аграрный сектор.
По данным Государственной службы статистики, капитальные инвестиции в сельское, лесное и рыбное хозяйства в I квартале 2020 года составили 7,07 млрд грн, что на 44,1% ниже показателя за аналогичный период 2019-го.
При этом капитальные инвестиции в лесное хозяйство - 33,5 млн грн (-72%), в рыбное - 6 млн грн (-6,8%).
Общий по Украине объем капитальных инвестиций в январе - апреле составил 76,9 млрд грн, что на 35,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Падение капитальных инвестиций в аграрный сектор в условиях намечающегося сокращения будущего урожая в результате неблагоприятных погодных условий может иметь серьезные негативные последствия для сельского хозяйства и продовольственной безопасности Украины.
Впрочем, и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в других ключевых отраслях экономики действующее правительство может служить наглядной иллюстрацией поговорки "руки не оттуда растут", а мозги отсутствуют напрочь.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"