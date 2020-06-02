Пять игроков каталонской "Барселоны" получили положительные тесты на коронавирус в самом начале пандемии. Тогда инфицировались также два представителя тренерского штаба.

Об этом сообщила радиостанция RAC1.

По информации источника, заражение было диагностировано по результатам анализа крови еще в марте. Имена футболистов и тренеров не разглашаются. Утверждается, что у всех членов клуба не было симптомов болезни. Все заболевшие уже выздоровели

Поскольку уровень распространения коронавируса в стране снижается, правительство постепенно смягчает ограничительные меры. В настоящее время все футболисты "Барселоны" проводят тренировки в обычном режиме.

Испанское первенство, прерванное в марте, как и большинство соревнований во всем мире, возобновится 11 июня севильским дерби. После 27 туров каталонская команда лидирует в турнирной таблице, опережая мадридский "Реал" на четыре очка.

Ранее мы писали, что арбитра ФИФА задержали с наркотиками, оружием и проститутками.