Внутрішні кордони відкривають, зовнішні поки ні. Європейський Союз подовжує обмеження на в'їзд громадян з так званих "третіх країн". Це стосується і України.

Як довго діятиме заборона і коли українці зможуть знову полетіти до Берліна чи Парижа?

Поїздки до Берліна, Парижа чи Відня поки що відкладаються. Європейський Союз подовжив обмеження на в'їзд громадян так званих "третіх країн", у тому числі, і для українців, - таке рішення ухвалили міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу на нараді в режимі відеоконференції.

Ілва Йохансон, єврокомісар з внутрішніх справ:

Країни ЄС вважають, що спочатку ми повинні повністю відкрити внутрішні кордони, а вже потім перейти до зовнішніх. Згідно з рекомендаціями Європейської Комісії, обмеження на в'їзд для громадян так званих "третіх країн" мали скасувати 15 червня. Але усі члени ЄС виступили за їх короткочасне подовження.

Обмеження подовжили ще на два тижні. Тобто, до кінця червня. Тоді ж міністри внутрішніх справ ЄС зберуться знову і вирішать: за яких умов, для яких країн і коли саме можна відкривати кордони.

Ілва Йохансон, єврокомісар з внутрішніх справ:

Ми всі вважаємо, що потрібно визначити чіткі критерії для відкриття кордонів. Але поки є розбіжності щодо того, якими вони мають бути. Тож у наступні дні я продовжу обговорювати це питання з країнами ЄС.

Одночасного відкриття кордонів ЄС для громадян усіх третіх країн, скоріш за все, не буде. Цей процес проходитиме поетапно. Іншими словами, обмеження зніматимуть з огляду на епідемічну ситуацію в тій чи іншій країні.

Втім, деякі країни ЄС не чекають на спільне рішення. Наприклад, Греція готова приймати українських туристів вже з першого липня. Міністри закордонних справ України і Греції провели телефонні переговори і домовилися про відновлення сполучення між країнами. З одним застереженням - ситуація з поширенням коронавірусу має бути стабільною.

Якщо свої зовнішні кордони Євросоюз поки тримає на замку, то внутрішні - потрохи відкриває. До кінця червня планується скасувати усі обмеження на подорожі в межах ЄС. І відновити нормальне функціонування Шенгенської зони.