В Тернопольской области под грузовиком рухнул мост [ Редактировать ]
В селе Вертелка Зборовского района Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.
"Водитель 1994 г.р., управляя транспортным средством "ЗИЛ-130", не учел дорожную обстановку и решил проехать через гидросооружение, размещенное между селом Вертелка и селом Городище, в результате таких действий произошел обвал данного сообружения", - говорится в сообщении.
Водитель грузовика телесных повреждений не получил. Полицейские составили на него протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, которое привело к ДТП).
Напомним, ранее под Днепром в реку рухнул автомобильный мост вместе с фурой.
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