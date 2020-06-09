В селе Вертелка Зборовского района Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

"Водитель 1994 г.р., управляя транспортным средством "ЗИЛ-130", не учел дорожную обстановку и решил проехать через гидросооружение, размещенное между селом Вертелка и селом Городище, в результате таких действий произошел обвал данного сообружения", - говорится в сообщении.

Водитель грузовика телесных повреждений не получил. Полицейские составили на него протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, которое привело к ДТП).

Напомним, ранее под Днепром в реку рухнул автомобильный мост вместе с фурой.

Также мы писали о том, что в Киеве "разрушилась" конструкция Южного моста.