Работник Государственной пограничной службы умер от коронавирусной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Вчера умер работник Госпогранслужбы Украины 1956 года, которому клинически поставлен диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что мужчина с двусторонней пневмонией в тяжелом состоянии 5 июня был госпитализирован в ведомственный госпиталь. Состояние больного ухудшалось 6 июня, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Из-за обострения состояния и наличия сопутствующих хронических заболеваний спасти жизнь пациенту не удалось.

По состоянию на 10 июня в Госпогранслужбе зафиксировано 58 случаев коронавируса среди военнослужащих и работников службы, 34 человека выздоровели. Среди тех, кто лечится, нет людей в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Украине изменились критерии выздоровления от коронавируса.

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