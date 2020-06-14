Руководителем ячейки партии "Слуга народа" в Киеве назначен народный депутат Николай Тищенко. Об этом сообщила заместитель главы депутатской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

С партии "Слуга народа" также определились, что главой ячейки в Закарпатской области будет народный депутат Игорь Кривошеев.

Елена Кравчук заявила, что ее коллеги понимают ситуацию в Киеве и проблемы жителей столицы и именно поэтому и смогут "сформировать мощную команду".

Они понимают ситуацию в Киеве, проблемы, с которыми сталкиваются жители столицы. Уверена, что смогут сформировать мощную команду. 💪 Успехов!

В Раду столичной организации вошли:

министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко

народный депутат Андрей Холодов

Депутаты, которые избирались по мажоритарным округам в столице:

Анна Бондарь

Марьяна Безугла

Людмила Буймистер

Роман Грищук

Дмитрий Гурин

Артем Дубнов

Леся Забуранная

Максим Перебийнис

Анна Пуртова

Сергей Швец

Богдан Яременко

Александр Юрченко

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Максим Перебейнос заболел коронавирусом.

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