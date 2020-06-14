Николай Тищенко возглавил штаб "Слуги народа" в Киеве [ Редактировать ]
Руководителем ячейки партии "Слуга народа" в Киеве назначен народный депутат Николай Тищенко. Об этом сообщила заместитель главы депутатской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.
С партии "Слуга народа" также определились, что главой ячейки в Закарпатской области будет народный депутат Игорь Кривошеев.
Елена Кравчук заявила, что ее коллеги понимают ситуацию в Киеве и проблемы жителей столицы и именно поэтому и смогут "сформировать мощную команду".
Они понимают ситуацию в Киеве, проблемы, с которыми сталкиваются жители столицы. Уверена, что смогут сформировать мощную команду. 💪 Успехов!
- министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко
- народный депутат Андрей Холодов
Депутаты, которые избирались по мажоритарным округам в столице:
- Анна Бондарь
- Марьяна Безугла
- Людмила Буймистер
- Роман Грищук
- Дмитрий Гурин
- Артем Дубнов
- Леся Забуранная
- Максим Перебийнис
- Анна Пуртова
- Сергей Швец
- Богдан Яременко
- Александр Юрченко
Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Максим Перебейнос заболел коронавирусом.
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