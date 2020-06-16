Детские лагеря останутся закрытыми [ Редактировать ]
Во вторник, 16 июня, на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о том, что до 1 июля работа оздоровительных детских лагерей является нецелесообразной.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что ситуация по COVID-19 остается достаточно напряженной Поэтому решение принято, несмотря на необходимость оздоровить этим летом больше 1,2 млн детей.
По словам Степанова, дети будут приезжать в лагеря из регионов с разной эпидемобстановкой, что может способствовать распространению коронавируса.
В связи с этим и в связи с ухудшением сегодняшней ситуации с эпидемией коронавируса мы считаем, что открытие заведений оздоровления в настоящее время является преждевременным.
По его словам, лагеря могут открыться с 1 июля, но не раньше.
Нам нужно дополнительно отследить эпидемическую ситуацию и в течение недели мы будем принимать решение в зависимости от условий адаптивного карантина.
Министр социальной политики Марина Лазебная в свою очередь отметила, что 75% детей, которые должны быть оздоровлены в этом году - дети из малообеспеченных семей, нуждающихся в социальной поддержке.
Поэтому давайте будем думать прежде всего об их здоровье. Минсоцполитики считает, что оздоровительная компания должна быть только тогда, когда улучшится эпидемиологическая ситуация в стране.
Ранее мы писали о том, что в детских лагерях проведут аудит.
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