Во вторник, 16 июня, на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о том, что до 1 июля работа оздоровительных детских лагерей является нецелесообразной.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что ситуация по COVID-19 остается достаточно напряженной Поэтому решение принято, несмотря на необходимость оздоровить этим летом больше 1,2 млн детей.

По словам Степанова, дети будут приезжать в лагеря из регионов с разной эпидемобстановкой, что может способствовать распространению коронавируса.

В связи с этим и в связи с ухудшением сегодняшней ситуации с эпидемией коронавируса мы считаем, что открытие заведений оздоровления в настоящее время является преждевременным.

По его словам, лагеря могут открыться с 1 июля, но не раньше.

Нам нужно дополнительно отследить эпидемическую ситуацию и в течение недели мы будем принимать решение в зависимости от условий адаптивного карантина.

Министр социальной политики Марина Лазебная в свою очередь отметила, что 75% детей, которые должны быть оздоровлены в этом году - дети из малообеспеченных семей, нуждающихся в социальной поддержке.

Поэтому давайте будем думать прежде всего об их здоровье. Минсоцполитики считает, что оздоровительная компания должна быть только тогда, когда улучшится эпидемиологическая ситуация в стране.

Ранее мы писали о том, что в детских лагерях проведут аудит.