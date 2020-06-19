Понад 8,5 мільйонів людей інфіковані COVID-19 у світі. Чотири з половиною мільйони - вилікувалися. Понад 450 тисяч померли. Трійка антилідерів за статистикою хворих незмінна: США, Бразилія та Росія. Зокрема, негативна тенденція спостерігається в Бразилії - там підтвердили вже майже мільйон заражень коронавірусом. За останню добу в країні зафіксували близько 23 тисяч нових інфікованих і понад тисячу померлих.