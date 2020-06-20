Украинский конгрессный комитет Америки (UCCA) обеспокоен недавними признаками выборочного правосудия в Украине и осуждает попытку украинской власти "вести политически мотивированные дела против бывших чиновников и лидеров гражданского общества Украины", в частности против пятого президента Петра Порошенко. Об этом говорится в заявлении UCCA.

Украинский конгрессный комитет Америки с 1940 года является представительным органом для 1,5 млн американцев украинского происхождения. Организация представляет украинскую общину Соединенных Штатов и является членом Всемирного конгресса украинцев.

"Чиновники и общественные деятели, на которых сегодня нацелены политические назначенцы президента Зеленского, руководили историческим возрождением структуры национальной обороны Украины и спасли экономику, которая сокращалась после вторжения России. Вместо того, чтобы бросить страну уязвимой для дальнейшего вторжения со стороны России, бывшим лидерам Украины удалось убедить Соединенные Штаты предоставить Украине летальное оборонительное вооружение и возродить как украинские Вооруженные силы, так и значительную часть отечественной военной промышленности. UCCA напоминает украинским лидерам, что избирательное политически мотивированное правосудие может нанести непоправимый ущерб имиджу Украины в международном сообществе. Вместо того чтобы разрушать авторитет Украины среди своих глобальных партнеров, украинское руководство должно воздерживаться от любых попыток политизировать верховенство закона".

Напомним, что на днях Львовский областной совет принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с призывом прекратить политические преследования в Украине. Соответствующий документ размещен на сайте облсовета.

Ранее сообщалось, что против пятого президента Украины Петра Порошенко начато уголовное производство за Томос и создание автокефальной Православной церкви Украины по статье "разжигание межрелигиозной розни".