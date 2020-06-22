Трагедия в семье: коронавирус лишил родителей семерых детей [ Редактировать ]
В Мордовии коронавирусная болезнь лишила родителей сразу семерых детей из одной семьи. Об этом пишет Mash.
"Коронавирус пришел в дом этой семьи 20 дней назад. И сразу стало понятно, что ситуация сложная. Слегли мать с отцом, потом три их взрослые дочери", - говорится в сообщении.
Первой госпитализировали Лейлу - среднюю из девушек. Затем в больницу увезли оставшихся сестер - Гюзель (у нее двое детей) и Хамиду (у нее пятеро). Их спасти не удалось - у них диагностировали двустороннюю пневмонию, и в следствии тяжелой болезни сестры умерли. После смерти у них подтвердили COVID-19.
Таким образом сразу семеро ребят остались без матерей, при этом у детей Хамиды нет и отца - он умер от рака в прошлом году.
А их бабушка и дедушка (родители сестер) сейчас в реанимации.
Ранее сообщалось, что коронавирус "отступает" из украинской столицы. Также мы писали о том, что в Украине зафиксирован спад инфицирования коронавирусом.
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