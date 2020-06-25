США перевели частину військ із Німеччини до Польщі [ Редактировать ]
Сполучені Штати переводять частину своїх військ із Німеччини до Польщі. І це переміщення є "потужним сигналом" для Росії, яка становить загрозу для країн-членів НАТО в Європі. Про це заявив Дональд Трамп на спільній пресконференції з польським президентом Анджеєм Дудою у Білому домі.
Нагадаю, Пентагон на понад половину скорочує свій контингент у Німеччині. Трамп, зокрема, критикує політику офіційного Берліна, який підтримує енергетичні проєкти з росіянами.
Дональд Трамп, президент США:
Німеччина сплачує РФ мільярди доларів, купуючи російські енергоресурси. Думаю, це дуже погано, і люди в Німеччині не в захваті від цього. Але це те, що вони обрали - платити мільярди за російські енергоджерела, а потім ми маємо їх захищати від Росії. Це так не працює.
Анджей Дуда, президент Польщі:
2014 Росія напала на Україну, анексувала Крим, окупувала частину Донбасу. А ще раніше напала на Грузію. Присутність американських військ у Польщі демонструє, що п'ята стаття Вашингтонського договору сприймається серйозно і якщо хтось захоче напасти на Польщу, то для нього не буде "м'якої посадки".
по теме
США виведуть частину військових з Німеччини
Сполучені Штати скоротять військовий контингент у Німеччині до 25 тисяч. Це офіційно підтвердив журналістам президент США Дональд Трамп. За його словами, Берлін виділяє на оборону вполовину менше, ніж вимагає НАТО
Америку накрила хвиля масових протестів: до Білого дому стягують "Нацгвардію"
Обличчям до обличчя - протестувальники і силовики тепер на лінії прямого протистояння
США надали Україні ще $250 млн на військові потреби
Іще чверть мільярда доларів збираються виділити Сполучені Штати на військову допомогу Україні наступного року. такі цифри закладені в законопроєкті про оборонний бюджет США на 2021 рік
Коронавірус у світі: оновлена статистика
Коронавірус у світі підхопили ще 138 тисяч людей. Загальна кількість інфікованих - майже 9 мільйонів 200 тисяч. З них понад половина видужали, а летальних випадків понад 470 тисяч
Хворий кожен п'ятий: на німецькому м'ясокомбінаті стався масштабний спалах коронавірусу
Хворий кожен п'ятий. На м'ясокомбінаті у німецькому окрузі Гютерсло масштабний спалах коронавірусу. Там інфіковані майже півтори тисячі співробітників