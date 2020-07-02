Про це в офіційному листі до генсека Організації заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця

Україна закликає всіх країн-членів ООН засудити проведення референдуму щодо поправок до Конституції РФ - в анексованому Криму та ОРДЛО.

Про це в офіційному листі до генсека Організації заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Проведення голосування на окупованих територіях - йдеться у заяві - суперечить основним нормам і принципам міжнародного права, статуту ООН й українському законодавству.