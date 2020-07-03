Нацполіція святкує п'ятий день народження [ Редактировать ]
А Нацполіція святкує свій день народження. Сьогодні п'ять років, як запрацювала ця структура. Святкували скромно, через карантин. 95 випускників Академії склали присяги, а найкращі працівники поліції отримали відзнаки.
Ігор Клименко, голова Нацполіції України:
Ми не реформуємось - ми відстроюємо систему заново, по-новому будуємо підрозділи кримінальної поліції, створили підрозділи кримінального аналізу. Заново збудували підрозділи кіберполіції.
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