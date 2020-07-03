Поліції сподобалось штрафувати за перевищення швидкості! Хочуть збільшити покарання. Скільки братимуть? Та який штраф може тепер просто розорити порушників на дорозі? Ірина Баглай розкаже.

Тисни на гальма, або плати. Вже місяць водії столиці та області їздять - під камерами.

І як результат - учетверо менше порушень, ніж зазвичай. Хоча й чимало - 700 тисяч. Найулюбленіша швидкість "стріт гонщиків" 170 кілометрів. І за такий поспіх вже гривнею розплатились дві третини з тих, хто отримав листа щастя. У бюджет надійшло майже 32 мільйони гривень.

Непогано, подумали у МВС. І вирішили підвищити ставки!

Замість півтисячі гривень - нагадаю, стільки зараз коштує 50 км до дозволених, пропонують стягувати більше, ніж три тисячі! Такі зміни запропонують ухвалити парламенту. Ну і з першого липня, водії, будьте пильнішими на перехрестях та не заїжджайте на смугу громадського транспорту. Тепер система фіксуватиме і це.

А поки нардепи розмірковуватимуть, чи збільшувати штрафи - водіям напідпитку час вже платити за рахунками.

З першого числа за кермування автівкою під градусом, відповідальність, ціною у 34 тисячі грн. Та ще й з позбавленням прав на три роки.

Хильнув оковитої і знову попався - це потягне на 51 тисячу штрафу. А ще, звісно, судовий процес та зіпсована репутація. П'яне водіння тепер кримінальний проступок. Його розслідуванням займатимуться дізнавачі і, на відміну від злочину, на це піде не більше, ніж місяць.

Ще проступками вважаються крадіжки, зберігання наркотиків без збуту, шахрайства, заподіяння легких тілесних ушкоджень та хуліганство. За це мінімум доведеться сплатити штраф кілька десятків тисяч гривень. Та і це ще не все. В уряді замислились і над новими штрафами для порушників карантину.

Схоже, маску на обличчі узаконять в адмінкодексі. Похід у крамницю чи поїздка в транспорті без маски - коштуватиме дві сотні гривень. А от власник приміщення чи перевізник - заплатить до п'яти тисяч грн.

Але із такою арифметикою ще має погодитися парламент.