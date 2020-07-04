"Золотой оберег ": как бизнесмен "обезопасил" себя от COVID-19 [ Редактировать ]
49-летний бизнесмен Шанкара Курхаде из индийского города Пуне решил защищать себя от COVID-19, используя золотую маску. Маска была изготовлена на заказ и обошлась ему в $4000. Об этом сообщает AFP.
По словам бизнесмена золотая маска весила 60 граммов, и мастерам потребовалось восемь дней, чтобы изготовить его.
Это тонкая маска с крошечными порами, которая помогает мне дышать. Я не уверен, будет ли это эффективно защитить меня от коронавирусной инфекции, но я принимаю другие меры предосторожности.
Бизнесмен отметил, что любит украшать себя золотыми украшениями весом в килограмм, включая браслет, ожерелье и кольца на каждом пальце правой руки, поэтому и маску выбрал именно золотую.
Курхейд заявил, что такая идея - носить маску из золота, пришла ему в голову после того, как он увидел в СМИ сообщение о человеке,который носил такую же маску, только из серебра.
Также он отметил, что маска принесла ему ему колоссальную популярность.
Люди просят у меня селфи, они потрясены, когда видят, что я ношу золотую маску на рынках
Стоит отметить, что Индия сделала обязательным использование масок для лица в общественных местах, чтобы контролировать распространение вируса в стране, где зарегистрировано около 650 000 случаев заболевания и более 18 600 случаев смерти.
Напомним, ранее мы сообщали, как правильно утилизировать защитные маски и перчатки.
Читайте также, в МОЗ призвали штрафовать нарушителей масочного режима.
Как мы ранее сообщали, в Индии на свадьбе коронавирусом заразились все гости, а жених - вовсе умер.
по теме
"Веселая свадьба": жених заразил коронавирусом всех гостей и умер
Все 350 гостей торжества в опасности
Китай готов применить мощную вакцину от COVID-19
Потенциальная вакцина Ad5-nCoV безопасна и в "определенной степени" эффективна.
"Есть способ остановить коронавирус": абсолютно всех жителей Земли протестируют
Кто и когда начнет массовое тестирование
У ВООЗ відмовилися від гідроксихлорохіну для лікування COVID-19
Організація ухвалила рішення припинити випробування препарату після того, як нові дослідження не показали жодної його ефективності
Ульяна Супрун назвала идеальный способ передачи коронавируса
Ульяна Супрун рассказала о идеальном, на ее взгляд, способе инфицирования коронавирусом