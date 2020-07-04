49-летний бизнесмен Шанкара Курхаде из индийского города Пуне решил защищать себя от COVID-19, используя золотую маску. Маска была изготовлена на заказ и обошлась ему в $4000. Об этом сообщает AFP.

По словам бизнесмена золотая маска весила 60 граммов, и мастерам потребовалось восемь дней, чтобы изготовить его.

Это тонкая маска с крошечными порами, которая помогает мне дышать. Я не уверен, будет ли это эффективно защитить меня от коронавирусной инфекции, но я принимаю другие меры предосторожности.

Бизнесмен отметил, что любит украшать себя золотыми украшениями весом в килограмм, включая браслет, ожерелье и кольца на каждом пальце правой руки, поэтому и маску выбрал именно золотую.

Курхейд заявил, что такая идея - носить маску из золота, пришла ему в голову после того, как он увидел в СМИ сообщение о человеке,который носил такую же маску, только из серебра.

Также он отметил, что маска принесла ему ему колоссальную популярность.

Люди просят у меня селфи, они потрясены, когда видят, что я ношу золотую маску на рынках

Стоит отметить, что Индия сделала обязательным использование масок для лица в общественных местах, чтобы контролировать распространение вируса в стране, где зарегистрировано около 650 000 случаев заболевания и более 18 600 случаев смерти.

Напомним, ранее мы сообщали, как правильно утилизировать защитные маски и перчатки.

Читайте также, в МОЗ призвали штрафовать нарушителей масочного режима.

Как мы ранее сообщали, в Индии на свадьбе коронавирусом заразились все гости, а жених - вовсе умер.