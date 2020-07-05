Володимир Зеленський пообіцяв військовим морякам квартири [ Редактировать ]
День військово-морських сил сьогодні відзначають в Україні. Урочистощі з цієї нагоди відбулися в Одесі, де з робочим візитом перебував і президент Володимир Зеленський.
Глава держави відзначив званням Герой України та орденом "Золота Зірка"- посмертно, за відвагу в порятунку людей під час пожежі в Одеському коледжі, Ганну Бортюк і Сергія Шатохіна. А морякам вручив державні нагороди.
Також, Володимир Зеленський запевнив, що найближчим часом мореплавцям нададуть 70 квартир, зокрема тим, які у 2014 році не зрадили присязі на вірність Україні.
Володимир Зеленський, президент України:
Мені соромно, мені дуже соромно, що за весь цей час, вони не отримали від держави гідної подяки. Я зроблю все, аби українські моряки відчували, що вони є справжніми супергероями, які дуже потрібні Україні. Скажу вам відверто: ми, українці, ніколи не пробачимо тих, хто анексував у нас Крим. І ніколи не пробачимо тих, хто не дозволив українським морякам завадити цьому.
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