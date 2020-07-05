День військово-морських сил сьогодні відзначають в Україні. Урочистощі з цієї нагоди відбулися в Одесі, де з робочим візитом перебував і президент Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив званням Герой України та орденом "Золота Зірка"- посмертно, за відвагу в порятунку людей під час пожежі в Одеському коледжі, Ганну Бортюк і Сергія Шатохіна. А морякам вручив державні нагороди.

Також, Володимир Зеленський запевнив, що найближчим часом мореплавцям нададуть 70 квартир, зокрема тим, які у 2014 році не зрадили присязі на вірність Україні.

Володимир Зеленський, президент України: