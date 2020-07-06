Якщо ви все ж наважитеся летіти цього карантинного літа - на відпочинок за кордон, потрібно усвідомлювати всі ризики. Будь-яка країна може у будь-який момент закрити кордони. Можливість в'їзду можна перевірити онлайн. Зокрема, і на сайті МЗС.

Це вже зробила наша Олена Абрамович, і вона розкаже про те, куди станом на сьогодні українці можуть вільно літати.

Найшвидший спосіб перевірити, куди можна летіти у відпустку - інтерактивна карта від МЗС України. Наприклад, обираємо Грецію: чітко вказано - українцям в'їзд та транзит заборонено. Можна лише тим, хто має дозвіл на проживання. Маєте такий дозвіл, крок два, перевірити схожу мапу від Євросоюзу. Там, наприклад, вказано, що Греція вимагає також за дві доби заповнити онлайн-опитувальник. А на сайті МЗС цього нема.

Єдина країна ЄС, яка зараз приймає українських саме туристів - це Хорватія. Та навіть туди потрібно отримати дозвіл. Якщо їдете на навчання, чи маєте посвідку на проживання, або подорожуєте у бізнес-справах - потрапити у решту країн Європи теоретично можна. Але дозвіл теж потрібно отримати заздалегідь, а не в аеропорту. І не факт, що його дадуть. Українців також приймає Чорногорія - але з ПЛР-тестом.

Можна потрапити у Британію, але квиток вам імовірно не продадуть. Окрім Європи українці можуть літати у США, якщо протягом останніх 14 днів не були у ЄС. Це стосується і транзиту. Точно на відпочинок можна полетіти у Єгипет і Туреччину.

Та все ж найкраще перевірити все в консульстві самої країни. Приміром у ЄС - Брюссель надає лише рекомендації. Остаточні рішення держави приймають на свій розсуд.

Адальбер Янц, речник Єврокомісії з питань міграції:

Логіка в тому, що шенгенська зона постраждає лише в тому разі, якщо якась з країн вирішить обрати м'якший підхід, ніж рекомендовано. Якщо ж буде обрано жорсткіший метод - ніякого особливого впливу не буде.

Їдучи в ЄС варто врахувати і можливий 14-денний карантин, який доведеться пройти вже в Україні після повернення. Перелік таких країн склало МОЗ. Анна Симоменко, яка працює в Брюсселі архітектором каже - такі вимоги несправедливі. Планувала провести відпустку в Україні з батьками. А тепер два тижні доведеться не виходити із дому.

Анна Симоменко, архітектор:

Мы подсчитали, что в принципе неправильная статистика. Потому что сейчас на 100 тысяч населения это только 10-10,5 человек, которые болеют, а если посмотреть статистику МОЗ, то там на 100 тысяч 200 с чем-то человек заболевших.

Проблема у різних підходах до підрахунків. Євросоюз рахує нові виявлені випадки ковід за два тижні. А МОЗ України - кількість "активних" випадків за останню добу.

"Червоні" та "зелені" списки від МОЗ це не лише питання того, чи зможуть українці з-за кордону повернутися додому без обмежень. Мова також і про взаємність, на яку зазвичай розраховує Євросоюз. Якщо Україна хоче, щоб її мешканці могли подорожувати без обмежень до ЄС, має бути готова піти на такий же крок.

Поки що ж кордони Євросоюзу для більшості українців закриті. Туристів приймає лише Хорватія. Ну і подекуди відчинили двері для студентів чи кваліфікованих працівників.