Цей випадок вже називають "грецьким уроком для туристів". 17 українців потрапили в ізолятор аеропорту Афін - разом із нелегалами. Вони через соцмережі скаржилися і на погані умови, і на недостатню, на їхню думку, роботу консульства. Але! Ці люди полетіли у Грецію добровільно, знаючи нестабільну ситуацію із кордонами. Від депортації теж відмовилися добровільно.

Є питання і до авіакомпаній, які добре знаючи, що Греція закрила кордони для негромадян ЄС, зокрема й для українців, взяли їх на борт. Тож хто повертатиме туристів додому? Анна Філь - про все докладно.

Друга ніч в ізоляторі. Але вже не на порожніх нарах. І з їжею та водою. 16 українців, яких в ніч проти неділі затримали в аеропорту Афін, чекають на виліт додому. Серед них і двоє дітей, віком 8 та 9 років.

Спочатку затриманих українців було 17. Та Греція випустила з ізолятора дівчину-студентку. Вона прямувала до Франції на навчання. Решта українців - проведуть у приміщені для нелегалів ще добу.

Катерина Зеленко, прес-секретар МЗС України:

За інформацією українського посольства в Греції виліт наших співвітчизників запланований на вівторок сьоме липня. Наша задача як міністерства закордонних справ і консульства забезпечити права наших громадян, щоб в тих умови в яких вони зараз опинилися, вони мали максимальну можливість для того аби в них був шанс повернутися додому.

Та чому взагалі сталася ця історія? Як 17 людей випустили з України, якщо вони не мали необхідних документів на в'їзд до Греції? Про все по порядку.

Квитки до тих самих Афін можна придбати вільно. Рейси регулярні. Частина з Борисполя, частина - з аеропорту "Київ".

Рейсів тепер в рази менше, аеропорт напівпорожній. Та літаки відправляються за розкладом - Польща, Угорщина, Німеччина. Це країни Євросоюзу, для українців вони фактично закриті. Прорватися в Європу декому вдається. Для цього потрібні поважні причини - посвідка на проживання, дозвіл на роботу, медична довідка.

Ліна, подорожувальниця:

Я заполнила анкету на сайте венгерской полиции, получила разрешение, и только сейчас я могу транзитом, в течение 24 часов я должна покинуть Венгрию, и ехать в Словакию. У меня есть карта временная, вид на жительство.

З довідками від угорської поліції в Будапешт намагався потрапити і Вадим. Та вже на стійці реєстрації його розвернули. Хотів їхати в гості до сестри - як турист. Та зараз це заборонено.

Вадим, подорожувальник:

Мне два раза, я с Запорожья должен был лететь, не собрали рейс, а теперь перебронировали на Киев. Я не знаю, как она мне продала билет. А теперь не выпускают.

Схожа історія і в Ольги. Її із сім'єю не пустили на рейс до Польщі. Хотіли їхати на заробітки.

Ольга, подорожувальниця:

Сказали шо запрошення тільки з 15 числа на роботу. Будемо повертати, пішов син уже повертати квитки.

Тож чому за таких ретельних перевірок пропустили "незаконних пасажирів" до Афін? У прес-службі аеропорту нам пояснюють: на реєстрації документи переглядали за стандартною процедурою. І багатьох на той сумнозвісний грецький рейс і не пустили.

Галина Богданенко, керівник прес-служби міжнародного аеропорту "Київ":

Ті пасажири які пройшли контроль, і не один контроль, вони мали документи підтверджуючи, що вони летять не як туристи з ціллю ділової поїздки.

А подорожі з бізнес-метою Греція спершу дозволила, а потім знову заборонила. Тож теоретично деякі українці могли про й не знати. Інші оформити запрошення від друзів - нібито як від ділових партнерів.

Галина Богданенко, керівник прес-служби міжнародного аеропорту "Київ":

В наших агентів пасажирського обслуговування немає засобів, щоб перевірити правдивість документів, які пред'являють пасажири.

Українські прикордонники теж не несуть відповідальності. Бо за законом вони не мають права допитувати у громадян, навіщо ті виїжджають з країни.

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України:

Для перетину кордону нашої держави громадяни повинні мати виключно паспортний документ який дає право на перетин кордну, ну і звісно щоб відносно них не діяло обмежень за рішенням суду чи встановлених правоохоронними органами. решту обмежень люди мають безпосередньо самі вивчити - підстави в'їзду, чи якісь документи, що підтверджують мету подорожі.

А от напевне знати про всі обмеження і узгодити процедури перевірки з грецькою стороною - мали авіаперевізники. Затримані в Афінах українці летіли двома авіакомпаніями - Wizz Air та RyanAir. Поки вони ситуацію не коментують. У МЗС історію з українцями в Греції - назвали "помилкою авіакомпаній". Тож наші співвітчизників додому мають повернути саме вони. А всім, хто планує подорожі за кордон, радять потурбуватися про власну безпеку.

Катерина Зеленко, прес-секретар МЗС України: