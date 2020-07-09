Ліквідація пожеж: Україна отримала гарантії безпеки для польотів авіації ДСНС [ Редактировать ]
Українська сторона отримала гарантії безпеки для польотів авіації ДСНС - для ліквідації пожеж на Луганщині, поблизу лінії розмежування. Про це повідомили в Офісі президента за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи, що відбувалось напередодні у форматі відеоконференції.
Також на засіданні було узгоджено 13 ділянок для розмінування. Крім того, сторони попередньо домовилися про можливість відкриття двох нових КПВВ у Луганській області упродовж чотирьох місяців.
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