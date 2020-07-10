Аргентина відзначила День незалежності протестами [ Редактировать ]
Аргентинці відзначили День незалежності масовими протестами люди вимагають від влади ефективніше боротися з кризою через пандемією.
У столиці, яка вже 112 днів - у суворому локдауні, мітингувальники пікетували президентський палац. Вимагали надати можливість вийти на роботу.
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