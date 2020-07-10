Аргентинці відзначили День незалежності масовими протестами люди вимагають від влади ефективніше боротися з кризою через пандемією.

У столиці, яка вже 112 днів - у суворому локдауні, мітингувальники пікетували президентський палац. Вимагали надати можливість вийти на роботу.