Будівництво дороги через ринок "Барабашово": хто намагається позбавити роботи тисячі харків’ян [ Редактировать ]
Харків'яни зупинили бульдозери, що сьогодні почали будувати скандальну дорогу, яку мають прокласти через торговельний центр "Барабашово". Люди кажуть - нова дорога транспортних проблем не вирішить, натомість позбавить роботи людей. Бо для будівництва нової магістралі потрібно знести більше двох тисяч магазинів.
"Збудуйте дорогу в об'їзд ринку" - з такими плакатами харків'яни вийшли сьогодні на ділянку біля станції метро "Київська". Там відсьогодні працюють бульдозери. Люди впевнені - нова дорога не звільнить місто від заторів. І вважають доречнішим закінчити вже розпочаті ремонти магістралей, а міські кошти витрачати на нагальніші проблеми.
Олена Лисичкіна, жителька Харкова:
Дороги перерыты, понимаете, они как будто ремонтируются, они перерыты и перекрыты. Но ремонта не производится. Там разрыли, бросили, пусть уже сначала доделают то, что они разрыли, понимаете. А они начали новую стройку.
Дмитро Іщук, житель Харкова:
Мы зарываем деньги непонятно куда, непонятно зачем не оборачиваясь на больницы, на дворы, на тепловые сети, на школы, на детские садики, в которых я, как родитель, делаю ремонт за свои деньги.
Активісти запевняють - необхідних екологічних експертиз та дозволів на будівництво немає.
Анатолій Ряснянський, активіст:
Громадські слухання по этому поводу абсолютно не проводились никакие в городе Харькове. Департаментом экологии и природных ресурсов ХОДА нет согласования, головним управлением Держгеокадастру Харьковской области вообще не приходили докумнты на согласование.
На шляху будівельної техніки активісти встановили намети - своєрідний екологічний пост.
У самому торговельному центрі - там, де проходитиме нова дорога, підприємці встановили оборонні їжаки. За планом будівництва, під знос підуть дві з половиною тисячі торгових місць. Тож без роботи можуть залишаться тисячі людей.
Руслан Гусейнов, підприємець ТЦ "Барабашово":
За моей спиной сейчас собрались предприниматели. Те люди, которые готовы отчаянно отстаивать свои права. И пусть городской совет знает, что по "Барабашово" просто так не пройти.
Відкритий лист від підприємців торговельного центру "Барабашово" активісти віднесли і в мерію.
Та вже по обіді невідомі вкрали один із наметів.
Із нападниками розбирається поліція. А от в мерії заявили, що від своїх планів не відмовляться, і, незважаючи на протести, будівництво дороги триватиме.
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