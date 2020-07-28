Віскі, коньяк, імпортне пиво та елітні ковбаси. Думаєте, це меню банкету? Ні, це - харчування арештантів у закарпатському СІЗО! Фото такого "камерного" застілля - в'язні самі виклали у соцмережі. Тож тепер гурманів з ізолятора - обіцяють посадити на тюремну дієту. Чи вдасться? Розкаже Мар'яна Мартин.

Ірландський віскі, чеське пиво, закарпатський коньяк, ковбаски різних видів, хамон - ні, це не перелік продуктів з вечірки у якомусь ресторані. Так харчуються в'язні Закарпатської установи покарань. І це навіть не платні віп-камери, які відкрили тут нещодавно, а звичайні.

Василь Анталовський, начальник Закарпатської установи виконання покарань №9:

Самі прості, самі убогі камери.

Фотографії застілля підсудних з'явилися у соцмережі нещодавно, їх оприлюднив ужгородський журналіст. Каже, Фото зроблені два місяці тому, на Великдень, але отримав їх тільки зараз.

Віталій Глагола, журналіст:

Перекинули ці фото своїм друзям вони далі по трошки розсилали серед знайомих і так ці фотографії дійшли до мене для багатьох людей було секретом, як же затримані сидять у ізоляторах, ці фото демонструють те, що затримані можуть собі дозволити будь-що якщо вони вміють домовитися.

На фотографіях - підсудні. Їх підозрюють у вимаганні. Затримали чоловіків у березні "на гарячому", вони вимагали кошти у мешканця Закарпаття за неіснуючий борг.

Блондин у центрі - Євген Дрибінко більше відомий за прізвиськом Женя Білий. Його затримали на початку лютого у Воловецькому районі. На своїй автівці наїхав, прямо на блокпосту, на поліцейського.

Євген Дребітко та Ігор Смоляр, підозрювані:

Я був витащений з переднього сидіння автомобіля водійського. Кинутий на підлогу, транспортний засіб продовжував свій рух.

Якщо поглянути на фото, оприлюднені в мережі це селфі, тобто робили їх самі ув'язнені, на власні телефони. Хоча мобільні та алкоголь заборонені в установах виконання покарань. Навіть на честь свята.

Олександр Пересоляк, юрист:

Заборонено перебування в одній камері осіб, як проходять по одному кримінальному провадження. На вході в установі покарань всі предмети викладаються з карманів, тобто пронести… є декілька рівнів захисту, особа без згоди адміністрації не може пронести туди будь-які предмети.

У Закарпатській установі покарань кажуть - не знають, як сталося так, що в'язні влаштували вечірку, але з'ясовують. Зізнаються, що люди на світлинах неодноразово порушували правила поведінки.

Василь Анталовський, начальник Закарпатської установи виконання покарань №9:

Людина, яка на фото зазначена, він перебував у карцері 40 діб, 3, 4 раз перебував у карцері за різні порушення, це і за мобільний телефон, це і за непокору, і зміна маршрутів на прогулянці… Ми свою роботу робимо якісно і професійно, хто це зробив і хто замовив ці всі питання час покаже.

У мережі кепкують. Мовляв, умови в ізоляторі жахливі - віски без льоду. Не до сміху прокурорам, адже саме вони контролюють дотримання закону в установах покарань.

Катерина Хижняк, речниця прокуратури Закарпатської області:

Зареєстровано кримінальне провадження за фактом використання службовими особами службового становища. прокуратурою встановлена вимога, щодо відсторонення керівника державної установи закарпатська установа виконання покарань номер 9 від виконання свої посадових обов'язків на час проведення перевірки.

Міністерство юстиції теж перевірить установу. Тож, в'язням доведеться відмовитися від "шику" і таки подумати над своєю поведінкою.