Кому категорически нельзя есть дыню [ Редактировать ]
По словам диетологов, людям с некоторыми заболеваниями нельзя есть дыню - например, она противопоказана при диабете, передает newsyou.info.
Врачи рассказали, кому нельзя есть дыню - прежде всего, это люди, имеющие избыточный вес, болеющие сахарным диабетом второго типа. Дыня содержит большое количество сахаров, углеводов, и ее потребление при данных нарушениях чревато ростом уровня глюкозы в крови, избыточным жироотложением.
Также нельзя есть дыню при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта, в противном случае возникнут болезненные последствия.
Людям, не входящим в группу риска, безопасно употреблять за раз порцию, не превышающую 150 граммов. Также дыню нужно употреблять отдельным перекусом - ее сочетание с другими продуктами чревато вздутием, метеоризмом.
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