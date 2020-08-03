Жорсткі обмеження місцевій владі не до вподроби. Мери "червоних" міст вже пригрозили ігнорувати накази з Києва. Чим пояснюють свою позицію, розкажуть мої колеги.

Ось так кольорово, завдячуючи коронавірусу, поділили Україну на карантинні зони. Найнебезпечніші регіони позначили "червоним". Як бачимо, на карті - це міста Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. Це означає, що тут повинен знову зупинитися увесь громадський транспорт і позачиняти кафе, дитсадки, торгово-розважальні центри.

А "Укрзалізниця" вже зупинила продаж квитків До потенційно небезпечних міст і з них. Тим, хто вже оплатив подорож, пропонують компенсувати повну вартість.

Та з таким рішенням влади не погодилися в меріях обох обласних центрів. Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що містян просто залякують.

Сьогодні в Тернополі все працює в звичному режимі: ресторани та кафе - відчинені, курсує і громадський транспорт.

Омельян, водій тролейбуса:

На папері нема нічого. Та й ми їдемо. Як буде документ то й не будемо їхати. Ми підчиняємося транспортному відділу.

Тим часом міські депутати скликали позачергову сесію, аби дати оцінку "кольоровому поділу". Засідати вирішили не в міській раді, як зазвичай, а в українському домі, щоб не порушувати соціальної дистанції. В порядку денному - лише одне питання "законно чи ні Тернопіль зробили "червоним?".

Сергій Надал, міський голова Тернополя:

Жодних логічних пояснень цьому рішенню не існує.

Про рішення уряду міський голова дізнався зі ЗМІ. Жодних консультацій із тернопільською міською радою ніхто не проводив. Обурений, бо "Укрзалізниця" від сьогодні скасувала зупинки поїздів далекого сполучення в їхньому місті.

Сергій Надал, міський голова Тернополя:

85 людей їхало в потязі, батьки які їхали із дітьми хворими на ДЦП. Тільки коли счинився бунт тернополян в поїзді керівник поїзда погодився зупинити і висадити людей в Тернополі.

У міськраді, звісно, підтримують рішення свого керівника і навіть знаходять аргументи, щоб не посилювати карантину.

Василь Даньчак, начальник відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міськради:

Перший - це є кількість тестувань на сто тисяч населення. У нас вона становить 83, 6. Норма не нижче 24. Бачимо що в нас цей показник значно перевищує рекомендований. Другий коефіцієнт - це коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19. Він у нас становить 10 відсотків. При рекомендованій нормі не вище 11.

На знак протесту депутати підготували "червону картку" для самого Уряду. І майже одноголосно - 34 із 35 - проголосували за визнання ухвалених у столиці рішень щодо включення міста в "червону зону" - неконституційними. А всім, кому поліцейські випишуть штраф за порушення карантину, міська рада Тернополя пообіцяла дати адвоката і піти з ними в суд.

Ця карта для чинного уряду. Для чинної влади. Наше місто файне, а не червона зона. Слава Україні.

У Луцькій міській раді теж вже заявили - місто не зупинятиметься. Тут і надалі курсуватимуть маршрутки та тролейбуси. Продовжать працювати усі торгово-розважальні центри та кафе. Чому місто стало "червоним" за рівнем епідемічної небезпеки - не розуміють. Кажуть, статистика по COVID-19 в місті останнього часу не змінювалася. Там стабільно щодоби реєструють від одного до двох десятків інфікованих. Загалом від початку карантину у місті, де проживає трохи більше двохсот тисяч людей, недугу підтвердили у тисячі.

Григорій Пустовіт, в.о. міського голови Луцька:

Ми не розуміємо, чому саме Луцьк? Яким чином заборона руху громадського транспорту, відвідання кафе інші там заходи, які плануються, може вплинути на перебіг цієї хвороби. 99,9 лучан заявили, що вони категорично проти посилення карантинних заходів.

Заступник мера впевнений: карантин позбавить лучан роботи, а міський бюджет грошей. Представники бізнесу вже попередили, що вийдуть на страйк, якщо раптом місто знову опиниться в ізоляції. На сторінці у соцмережі радник міського голови Луцька опублікував допис, де рішення уряду назвав "недолугим, невчасним та непрофесійним".

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко Теж не забарився із заявою. Пригрозив: за відмову посилювати карантин доведеться відповісти. Дії очільників міст він назвав популізмом. Мовляв так, мери заробляють бали перед місцевими виборами. Хай там як, але наразі за відмову посилювати карантин ніхто з мерів не відповів.