Безперервні дощі спричинили затоплення у Мумбаї. Влада міста оголосила червоний - найвищий ступінь небезпеки. У деяких районах випало тридцять сантиметрів опадів за добу. Залило дороги та будинки. На автошляхах - хаос, людей просять не користуватися транспортом. Нині в Індії триває сезон мусонних дощів. За словами синоптиків, сильні зливи триватимуть ще кілька днів.