Наприкінці тижня обидва регіони перейшли з червоної у помаранчеву зону

Та чи зможе уряд проконтролювати дотримання карантину? Це поки під великим питанням. Адже цього тижня спроба запровадити нові обмеження у червоних регіонах успіху не мали. І Луцьк, і Тернопіль категорично відмовилися повертатися до жорсткого карантину. Для цього навіть скликали позачергові сесії міських рад.

Спроби ж МОЗу пояснити "математичну модель" коронавірусної статистики мерів не вразили. Так само як і нагадування з Києва про відповідальність за недотримання карантинних обмежень.

Тож наприкінці тижня обидва регіони перейшли з червоної у помаранчеву зону.