Зеленський представив нового очільника української розвідки [ Редактировать ]
Новий очільник української розвідки. Володимир Зеленський призначив на цю посаду Кирила Буданова. В Офісі президента зазначають, що кадрові зміни потрібні були для того аби осучаснити вирішення в країні безпекових питань.
Новий головний розвідувальник воював на Донбасі, минулого року його намагалися вбити проросійські диверсанти начебто за участь у спецоперації в окупованому Криму.
Володимир Зеленський, президент України:
Думаю, рівень та фаховість цієї людини не викликають жодних запитань. Це офіцер, який пройшов всі сходинки воєнної розвідки, прекрасно знає систему зсередини, є учасником бойових дій з перших днів війни, а отже це не кабінентний теоретик, а справжній бойовий офіцер з великим досвідом та великим авторитетом.
Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України:
Я абсолютно точно розумію, що на мене очікує, для мене і моєї команди пріоритетом є реінтеграція Донбасу та АР Крим, ми націлені на результат для майбутнього нашої держави саме тут і зараз я обіцяю народу України тільки одне - ми виконаємо будь-яке поставлене нам завдання вищим керівництвом.
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