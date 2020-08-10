Новий очільник української розвідки. Володимир Зеленський призначив на цю посаду Кирила Буданова. В Офісі президента зазначають, що кадрові зміни потрібні були для того аби осучаснити вирішення в країні безпекових питань.

Новий головний розвідувальник воював на Донбасі, минулого року його намагалися вбити проросійські диверсанти начебто за участь у спецоперації в окупованому Криму.

Володимир Зеленський, президент України:

Думаю, рівень та фаховість цієї людини не викликають жодних запитань. Це офіцер, який пройшов всі сходинки воєнної розвідки, прекрасно знає систему зсередини, є учасником бойових дій з перших днів війни, а отже це не кабінентний теоретик, а справжній бойовий офіцер з великим досвідом та великим авторитетом.

Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України: