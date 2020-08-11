Контррозвідка СБУ затримала торговців комплектувальними для гелікоптерів [ Редактировать ]
Контррозвідка СБУ затримала військових, які продавали комплектувальні для гелікоптерів. За інформацією оперативників, деталі збували іноземцям.
Попередньо, до крадіжок причетні екскерівник одного з оборонних підприємств, а також військовослужбовці. Під час трусу у них, окрім авіаційних, знайшли ще й запчастини до бронетехніки.
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