В НАБУ работает как минимум четыре кума директора ведомства Артема Сытника, в том числе и его заместитель, но руководитель НАБУ на прямой вопрос о кумовстве рассказал о прозрачности конкурсов.

Отвечая, правда ли, что работников НАБУ объединяют не только рабочие, но и личностные отношения - кумовство, и считает ли он, что такая ситуация приемлема для антикоррупционного органа, Сытник ответил, что "ситуации такой нет".

"Настолько прозрачных и открытых конкурсов, которые проводились в Антикоррупционном бюро, в ни одном правоохранительном государственном органе не было. Мы в этом плане 6 лет сотрудничали с Советом общественного контроля, представители общественности были на этих конкурсах. Из 656 работников НАБУ я был знаком только с 13 до назначения. О некоторых я узнаю, когда они приходят на работу ", - заявил он.

При этом, когда уже другой журналист уточнил у Сытника, "являются ли детективы его кумовьями", Сытник ответил:

"Специально для вас повторю. Отбор персонала в НАБУ происходит на основании открытого прозрачного конкурса. Директор НАБУ не входит ни в одну конкурсную комиссию. После того, как процесс отбора закончился, в котором я не участвую, я назначаю. Поэтому никакого кумовства, никаких отношений , которые влияли бы на решение конкурсной комиссии, у нас нет ", - ответил Сытник.

Напомним, ранее Артем Сытник подтвердил, что руководитель главного подразделения детективов Андрей Калужинской, является его кумом. Об этом он заявил в интервью на "Громадському".

"Да", - сказал директор НАБУ, отвечая на вопрос журналиста о правдивости информации о том, является ли Калужинский его кумом.

"Он (Калужинский - ред.) проходил конкурс, и общественный совет также этот факт исследовал. И там достаточно жестко был подход к отбору", - отметил Сытник.

Также издание "Обозреватель" сообщало, что в руководстве бюро работает несколько кумовьев Сытника, кроме Калужинского - Борисенко Олег, детектив первого подразделения детективов, Омельченко Александр - начальник первого отдела САП ОГП. По неподтвержденной информации кумом Сытника также является Александр Полищук - начальник отдела по работе с общественностью Управления по работе с общественностью НАБУ.

Напомним, ранее Сытник не захотел отвечать на вопрос о деле Коломойского и о своей земле в оккупированном Крыму.