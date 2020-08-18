56 мільйонів американців зараз у зоні небаченої спеки

Західне узбережжя Сполучених штатів вже котрий день страждає від небаченої досі спеки. Погода ставить температурні рекорди, цілі міста лишаються без електрики. Про ситуацію, яку місцеві називають "життям на розпеченій пательні"- розкаже Дмитро Анопченко.

56 мільйонів американців зараз у зоні небаченої спеки. Прогнози погоди тепер більше нагадують попередження про чергову погодну катастрофу. 44 в Сакраменто, 47 у Фініксі, 50 зафіксували на півдні Каліфорнії, а в популярній серед туристів локації - Долині смерті - люди фотографуються біля градусника, що показує 55, і це найвища температура, яку тільки фіксували на Землі.

Туристи швидко виходять із автівок, оглядають черговий краєвид і миттєво знову ховаються в рятівній прохолоді машини.

Місцева влада масово розсилає повідомлення - просить не виходити з дому без темних окулярів, кепки та пляшки води. Це "рятувальний набір", без якого на вулиці не вижити.

З телеекранів попереджають про небезпеку високих температур, яку люди часто недооцінюють.

Майкл Манн, експерт із кліматичних питань:

Щойно ви починаєте перегріватись, а температури надвисокі, людське тіло просто не здатне швидко охолонути. Механізм, закладений природою, більше не спрацьовує.

Холодні ж напої (а їх на вулицях великих міст у торговців зараз просто розмітають) чи морозиво, яке теж розкуповується миттєво, дають почуття прохолоди, але так ненадовго! Тож люди звично вмикають кондиціонери - і це вже призвело до енергетичної катастрофи.

У Каліфорнії минулими вихідними вперше за останні 20 років почалися масові перебої з електроенергією, що перетворило на суцільний жах життя щонайменше двох мільйонів людей. Адже за такої погоди бути вдома не маючи струму - і виснажливо, і небезпечно. Утім, потужності місцевих електростанцій не вистачає.

У багатьох містах людей тепер переконливо просять, починаючи з третьої години дня, взагалі не користуватися електричними приладами, навіть телефони лише вночі заряджати, а квартири охолоджувати тільки вранці. Інакше локальний "блекаут" може стати проблемою вже в масштабах штату.

Але якщо спеку ще якось можна пережити, то її наслідки - лісові пожежі - загроза ще більш серйозна. У Каліфорнії вже з'явилися величезні клуби білого диму - висушені сонцем дерева спалахують, немов сірники, від ударів блискавок (а їх цими днями теж рекордна кількість).

Поки що пожежі лише локальні - і вогонь вдається локалізовувати. Утім, якщо спека триматиметься, ситуація загостриться і штати на Заході США один за одним оголошуватимуть надзвичайний стан і проситимуть про допомогу.