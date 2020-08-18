Життя на розпеченій сковорідці: США страждають від небувалої спеки [ Редактировать ]
Західне узбережжя Сполучених штатів вже котрий день страждає від небаченої досі спеки. Погода ставить температурні рекорди, цілі міста лишаються без електрики. Про ситуацію, яку місцеві називають "життям на розпеченій пательні"- розкаже Дмитро Анопченко.
56 мільйонів американців зараз у зоні небаченої спеки. Прогнози погоди тепер більше нагадують попередження про чергову погодну катастрофу. 44 в Сакраменто, 47 у Фініксі, 50 зафіксували на півдні Каліфорнії, а в популярній серед туристів локації - Долині смерті - люди фотографуються біля градусника, що показує 55, і це найвища температура, яку тільки фіксували на Землі.
Туристи швидко виходять із автівок, оглядають черговий краєвид і миттєво знову ховаються в рятівній прохолоді машини.
Місцева влада масово розсилає повідомлення - просить не виходити з дому без темних окулярів, кепки та пляшки води. Це "рятувальний набір", без якого на вулиці не вижити.
З телеекранів попереджають про небезпеку високих температур, яку люди часто недооцінюють.
Майкл Манн, експерт із кліматичних питань:
Щойно ви починаєте перегріватись, а температури надвисокі, людське тіло просто не здатне швидко охолонути. Механізм, закладений природою, більше не спрацьовує.
Холодні ж напої (а їх на вулицях великих міст у торговців зараз просто розмітають) чи морозиво, яке теж розкуповується миттєво, дають почуття прохолоди, але так ненадовго! Тож люди звично вмикають кондиціонери - і це вже призвело до енергетичної катастрофи.
У Каліфорнії минулими вихідними вперше за останні 20 років почалися масові перебої з електроенергією, що перетворило на суцільний жах життя щонайменше двох мільйонів людей. Адже за такої погоди бути вдома не маючи струму - і виснажливо, і небезпечно. Утім, потужності місцевих електростанцій не вистачає.
У багатьох містах людей тепер переконливо просять, починаючи з третьої години дня, взагалі не користуватися електричними приладами, навіть телефони лише вночі заряджати, а квартири охолоджувати тільки вранці. Інакше локальний "блекаут" може стати проблемою вже в масштабах штату.
Але якщо спеку ще якось можна пережити, то її наслідки - лісові пожежі - загроза ще більш серйозна. У Каліфорнії вже з'явилися величезні клуби білого диму - висушені сонцем дерева спалахують, немов сірники, від ударів блискавок (а їх цими днями теж рекордна кількість).
Поки що пожежі лише локальні - і вогонь вдається локалізовувати. Утім, якщо спека триматиметься, ситуація загостриться і штати на Заході США один за одним оголошуватимуть надзвичайний стан і проситимуть про допомогу.
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