У Зеленского объяснили позицию по кризису в Беларуси [ Редактировать ]
В Офисе президента видят прямую связь между позицией Украины в отношении белорусского конфликта и действиями России на Донбассе. В ОП считают, что резкая реакция может обернуться очередной эскалацией на фронте и срывом мирных договоренностей.
Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники в Офисе президента.
По данным источника, Украина находится в гораздо более уязвимой позиции, чем Евросоюз или, к примеру, Германия.
"У нас с одной стороны - Донбасс, с другой - Крым, с третьей - Молдова с Приднестровьем, а на севере - больше тысячи километров границы с Беларусью. И во всех случаях мы имеем дело с одним геополитическим игроком - Россия же позиционирует себя как фактического "менеджера" ситуации в Беларуси. Потому мы можем позволить себе меньше, чем может ЕС", - отметил источник в ОП.
Ранее мы писали о том, что Евросоюз введет санкции против ответственных за насилие и фальсификации в Беларуси.
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