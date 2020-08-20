Лукашенко потерял легитимность - власти Германии [ Редактировать ]
Вице-канцлер Германии Олаф Шольц считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко потерял легитимность. Также он призвал Евросоюз активнее поддерживать процесс "самоосвобождения" в Беларуси. Об этом Шольц заявил в интервью Funke Mediengruppe.
По его словам, более тесные отношения с Беларусью возможны лишь после того, как там пройдут свободные и справедливые новые выборы.
"Нынешний правитель Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку", - подчеркнул Шольц.
19 августа Евросоюз провел экстренный саммит по ситуации в Беларуси. По его итогам лидеры стран ЕС заявили, что не признают результаты выборов в стране.
Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.
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