Російського політика Олексія Навального отруїли. Такий висновок опублікували на сайті німецької клініки Шаріте, де нині перебуває опозиціонер. Що саме це була за отрута наразі невідомо. Німецькі фахівці оцінили стан російського політика та зазначили - кілька місяців Навальний буде недієздатним. Про це місцевому виданню "Bild" заявив голова фонду "Cinema fоr Peace" Яка Бізіль, який доправив Навального до Німеччини. Нині німецька лікарня Шаріте, де перебуває російський опозиціонер - під посиленою охороною поліції.