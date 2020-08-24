У Брюсселі до Дня Незалежності України відкрили виставку витинанок українського митця [ Редактировать ]
Без парадів вишиванок, великих урочистих прийомів та благодійних ярмарків - відзначають День незалежності цьогоріч українці за кордоном. Усе через коронавірусні обмеження. Винятком став хіба що Брюссель - там до свята відкрили виставку витинанок українського митця Миколи Теліженка. Олена Абрамович була там і розкаже більше.
Простора зала, небагато відвідувачів, і всі - в масках. Виставку витинанок відомого митця із Черкащини Миколи Теліженка розмістили в приміщенні посольства України в Бельгії. Гості - переважно українці. Серед них поетеса Тетяна Коваленко. Через коронавірус плани відвідати Україну цього літа їй довелося скасувати. Тож ця експозиція для неї стала своєрідною подорожжю додому.
Келя Лікеренко, українська поетеса:
Я вже давно не була вдома. Микола Теліженко - він з мого краю, він майже з мого села. Я бачу в ньому дух і серце свого краю.
Виставка допомогла Тетяні заодно трохи ближче ознайомити свого бельгійського чоловіка з українською історією.
Герт Ван Гухт, житель Бельгії:
Деякі роботи суто українські: з мотивами Трипілля, з історіями про козаків. Позаду мене Майдан, дуже важлива подія - українська революція.
Роботи Миколи Теліженка - це не лише епізоди з історії України, а й переосмислення витинанки, яка в його руках із хатнього ремесла перетворилась на образотворчу монументальність.
Філіп Сентолс, житель Бельгії:
Від деяких картин я просто в захваті. Ось ті виконані в дещо іншому стилі, ніж ці. Загалом дуже гарно. І моя дружина вже знайома із цим мистецтвом. А ще в неї жакет від цієї родини. Так, у мене жакет від Олександри Теліженко.
Сам автор на відкриття виставки до Бельгії через пандемію приїхати не зміг. Та й доступ до експозиції посольству довелось обмежити.
Микола Точицький, посол України в ЄС:
Ми виходили з тих правил, які існують тут у Бельгії - скільки людей може збиратися, в якому приміщенні. На фейсбук посольства буде інформація про те, хто по запису, кожної суботи буде мати право прийти і відвідати цю виставку тут у Бельгії, у амбасаді. Звісно, що ця виставка буде подорожувати по всій Європі.
Після Бельгії роботи представлять публіці у Франції - в Марселі. Там їх прийме український художник і галерист Віктор Орлій.
Віктор Орлій, художник, власник галереї в Марселі:
Українська витинанка у виконанні Миколи Теліженка - вона особлива. Тому що по-перше - вона багатопланова. Вона технічно досить складна, будучи в той самий час досить простою. Тобто звичайний малюнок, перенесений на картон, вирізаний із картона.
Митець переконаний - така українська витинанка має всі шанси стати не менш відомою, ніж китайська.
по теме
Фестиваль вишиванок, марш волі та автопробіг: у регіонах вітали країну зі святом Незалежності
Фестиваль вишиванок, святкові літургії, марш волі та автопробіг під синьо-жовтими прапорами - так зі святом Незалежності вітали країну в її різних куточках
День Незалежності України: як відбуваються урочистості в умовах карантину
Традиційно, 24 серпня в усіх регіонах тривають урочистості, однак через карантин головне свято країни - відбулося без військового параду
Українське мистецтво в Бельгії: витинанки черкаського митця розчулили відвідувачів
Картини з сюжетами про трипільську культуру, українське козацтво та Революцію гідності розмістили у приміщенні посольства України в Бельгії
У Брюсселі до Дня Незалежності відкрили виставку українських витинанок
Картини з сюжетами про трипільську культуру, українське козацтво та Революцію гідності розмістили у приміщенні посольства України в Бельгії
Коронавірусна карта України змінила кольори
Проблемні Луцьк і Тернопіль перейшли до помаранчевих регіонів. Залишився в зоні найвищої небезпеки Кіцманський район Чернівецької області, а до нього додався ще й Костопільський район Рівненщини