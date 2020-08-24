Без парадів вишиванок, великих урочистих прийомів та благодійних ярмарків - відзначають День незалежності цьогоріч українці за кордоном. Усе через коронавірусні обмеження. Винятком став хіба що Брюссель - там до свята відкрили виставку витинанок українського митця Миколи Теліженка. Олена Абрамович була там і розкаже більше.

Простора зала, небагато відвідувачів, і всі - в масках. Виставку витинанок відомого митця із Черкащини Миколи Теліженка розмістили в приміщенні посольства України в Бельгії. Гості - переважно українці. Серед них поетеса Тетяна Коваленко. Через коронавірус плани відвідати Україну цього літа їй довелося скасувати. Тож ця експозиція для неї стала своєрідною подорожжю додому.

Келя Лікеренко, українська поетеса:

Я вже давно не була вдома. Микола Теліженко - він з мого краю, він майже з мого села. Я бачу в ньому дух і серце свого краю.

Виставка допомогла Тетяні заодно трохи ближче ознайомити свого бельгійського чоловіка з українською історією.

Герт Ван Гухт, житель Бельгії:

Деякі роботи суто українські: з мотивами Трипілля, з історіями про козаків. Позаду мене Майдан, дуже важлива подія - українська революція.

Роботи Миколи Теліженка - це не лише епізоди з історії України, а й переосмислення витинанки, яка в його руках із хатнього ремесла перетворилась на образотворчу монументальність.

Філіп Сентолс, житель Бельгії:

Від деяких картин я просто в захваті. Ось ті виконані в дещо іншому стилі, ніж ці. Загалом дуже гарно. І моя дружина вже знайома із цим мистецтвом. А ще в неї жакет від цієї родини. Так, у мене жакет від Олександри Теліженко.

Сам автор на відкриття виставки до Бельгії через пандемію приїхати не зміг. Та й доступ до експозиції посольству довелось обмежити.

Микола Точицький, посол України в ЄС:

Ми виходили з тих правил, які існують тут у Бельгії - скільки людей може збиратися, в якому приміщенні. На фейсбук посольства буде інформація про те, хто по запису, кожної суботи буде мати право прийти і відвідати цю виставку тут у Бельгії, у амбасаді. Звісно, що ця виставка буде подорожувати по всій Європі.

Після Бельгії роботи представлять публіці у Франції - в Марселі. Там їх прийме український художник і галерист Віктор Орлій.

Віктор Орлій, художник, власник галереї в Марселі:

Українська витинанка у виконанні Миколи Теліженка - вона особлива. Тому що по-перше - вона багатопланова. Вона технічно досить складна, будучи в той самий час досить простою. Тобто звичайний малюнок, перенесений на картон, вирізаний із картона.

Митець переконаний - така українська витинанка має всі шанси стати не менш відомою, ніж китайська.