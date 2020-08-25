Від врегулювання кризи в Білорусі залежатиме майбутнє Європи - прем'єр-міністр Польщі [ Редактировать ]
У Білорусі тривають протести. Страйкують підприємства, люди продовжують виходити на мітинги. Тим часом опонентка Лукашенка - Світлана Тихановська - у Вільнюсі зустрілася з представником Державного департаменту США. Сторони обговорили політичну кризу в Білорусі. Тихановська подякувала Сполученим Штатам за підтримку та заявила, що готова до діалогу з Лукашенком.
Іншу білоруську опозиціонерку Ольгу Ковалькову перевели з районного відділку міліції в СІЗО на Окрестіна. На допит викликали й нобелівську лауреатку Світлану Алексієвич, через участь у Координаційній раді опозиції. Із заявою також виступила Польща. Зокрема, прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький наголосив - від врегулювання кризи в Білорусі залежатиме майбутнє Центральної Європи.
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