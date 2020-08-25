Під час телефонної розмови Путін і Лукашенко домовилися, що в Білорусі випробовуватимуть російський препарат проти COVID-19. Про це повідомляє "Дойче Велле". Громадяни країни добровільно візьмуть участь у третьому етапі. Так Білорусь стане першою з держав, куди надійде ця вакцина.

Нагадаю, 11 серпня очільник Кремля заявив про реєстрацію першої у світі вакцини проти коронавірусу. Іноземні фахівці наголосили на пришвидшених темпах її розробки та тестувань.