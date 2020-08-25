На Черкащині через пожежу майже весь Золотоніський район залишився без транспорту

На Черкащині через пожежу майже весь Золотоніський район залишився без транспорту. Два дні тому вогонь знищив одне з найбільших місцевих АТП - вщент вигоріли 12 автобусів. Тепер на вулицях навіть райцентру катастрофічно бракує громадського транспорту.

Не ходять сьогодні автобуси на. Ні, сьогодні не буде. Дєвушка, вам куда? Я місце зайняла. Вам куда? - На Суми. - Тоді заходьте.

Такого ажіотажу на Золотоніській автостанції не було давно. Уже другий день, як тут скасували щонайменше сім міжрайонних рейсів. Люди не можуть виїхати навіть до найближчих сіл. Якщо є місця, пасажирів бере транзитний транспорт. Пані Ганна намагається повернутися додому в Піщане, рейс туди скасований, тому чекає супутніх машин.

Ганна Ковшун, жителька села Піщане:

Це проходящій "Черкаси - Безпальчі". Я дуже надіюсь, що уїду.

Причиною негараздів стала масштабна пожежа на місцевому автотранспортному підприємстві. У ніч проти понеділка зайнялося на території стоянки. Через щільне розміщення техніки вогонь за лічені хвилини охопив майже всі машини. Ущент вигоріло 12 автобусів.

Зараз водії та слюсарі намагаються якнайшвидше полагодити ті автобуси, до яких вогонь не дістався. Уціліли лише 5 машин - три з них потребують капітального ремонту.

Валерій Гайдуков, водій автобуса:

Як швидко? Все є, треба тільки наші руки і работать. Стараємось, бо надо ж швидко зробити.

Збитки від пожежі сягнули двадцяти мільйонів гривень. З 18 маршрутів підприємство зараз здатне обслуговувати лише 2, майже всі працівники залишилися без роботи. Найімовірніше, авто підпалили умисно, - кажуть на підприємстві. Камери спостереження зафіксували займання відразу на трьох місцях стоянки.

Сергій Стеценко, начальник майстерні АТП:

Сюди видно було камеру, але за автобусами і з цієї сторони не було. Прєдположитєльно, чоловік зайшов з тієї сторони.

У поліції відкрили справу за фактом пожежі. Серед версій є і підпал. А районна влада намагається врегулювати транспортну проблему - без регулярного пасажирського сполучення залишився 21 населений пункт. Інші перевізники готові взяти на обслуговування скасовані маршрути, але терміново зробити цього поки що не можуть.

Дмитро Клименко, голова Золотоніської райдержадміністрації:

Для того, щоб заключити додаткову угоду, треба розривати чинну угоду з перевізником. Оголошувати конкурс і до трьох місяців ми маємо право заключити договір, поки проходить конкурс.

Посадовці сподіваються, що до першого вересня їм таки вдасться відновити сполучення.