Коронавірус в Україні: оновлені дані про зараження [ Редактировать ]
І маємо оновлені дані про кількість нових заражень коронавірусом в Україні. За минулу добу - 1974 випадків. 49 людей померли від ускладнень. Загалом за весь час епідемії на СOVID-19 інфікувалися понад 112 тисяч українців. Одужали 53 тисячі.
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