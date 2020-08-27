І маємо оновлені дані про кількість нових заражень коронавірусом в Україні. За минулу добу - 1974 випадків. 49 людей померли від ускладнень. Загалом за весь час епідемії на СOVID-19 інфікувалися понад 112 тисяч українців. Одужали 53 тисячі.