Збройні формування РФ протягом минулої доби 1 раз порушили режим тиші на фронті. Зокрема, кілька пострілів зі стрілецької зброї пролунало біля Мар'їнки. У Штабі ООС повідомили, що українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу бойових втрат і поранень немає.