Війна на Донбасі: бойовики порушили режим тиші [ Редактировать ]
Збройні формування РФ протягом минулої доби 1 раз порушили режим тиші на фронті. Зокрема, кілька пострілів зі стрілецької зброї пролунало біля Мар'їнки. У Штабі ООС повідомили, що українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу бойових втрат і поранень немає.
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