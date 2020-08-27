Відродження промисловості України - один з головних пріоритетів розвитку, - про це Володимир Зеленський заявив під час візиту на Дніпропетровщину.

Президент зазначив: відповідно до його указу уряд готує низку заходів для розвитку професійної освіти, зокрема для робочих професій.

Володимир Зеленський, президент України: