Відродження промисловості є головним пріоритетом розвитку України - Володимир Зеленський [ Редактировать ]
Відродження промисловості України - один з головних пріоритетів розвитку, - про це Володимир Зеленський заявив під час візиту на Дніпропетровщину.
Президент зазначив: відповідно до його указу уряд готує низку заходів для розвитку професійної освіти, зокрема для робочих професій.
Володимир Зеленський, президент України:
Ми хочемо дійсно повернути Україні індустріальну славу, і це я без пафосу говорю, і зробити це - неможливо без кадрів, без професійних людей, без наших українців - освічених промисловців.
по теме
До Дня Незалежності Володимир Зеленський вручив державні нагороди видатним українцям
Через карантин головне державне свято відбувається у нестандартному форматі - зокрема, в столиці урочистості провели не на Майдані, як завжди, а на Софійській та Михайлівській площах
Володимир Зеленський привітав українців з Днем Незалежності
У Києві на Михайлівській площі Володимир Зеленський з дружиною вшанували пам'ять полеглих захисників України
Чим заплатить Україна за черговий транш міжнародним кредиторам?
Чи справді українська економіка не витримає без міжнародної фінансової підтримки? І на які умови кредиторів політики підписують нас з вами? І скільки ще закордонних грошей отримає Україна найближчим часом?
Білоруська опозиція ланцюгом єдності оперезала Червоний костел у Мінську
Так висловили протест проти масових затримань біля храму - напередодні спецпризначенці схопило близько трьох десятків людей
У білоруському Гродно проти демонстрантів застосували сльозогінний газ
Мітингувальники прийшли до одного з відділків міліції - люди вимагали звільнити затриманих страйкарів
Вкрадені вибори: зірки шоу-бізнесу підтримали протести у Білорусі
Відомий британський актор і літератор Стівен Фрай та лідер групи U2 Боно підтримали протести у Білорусі. Фрай записав відео, в якому зазначив, що Лукашенко вкрав у людей результати чергових виборів, а уряд жорстоко придушив протести