Коронавірус в Україні не відступає. За останню добу - 2 438 випадків. 48 людей померли. Загалом з початку епідемії COVID-19 підтвердили у майже 115 тисяч українців. 55 тисяч з них уже одужали. Втім, повернення до суворого карантину - уряд не розглядає.

Як заявив сьогодні прем'єр Денис Шмигаль під час зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації, у разі другої хвилі покладатимуться на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворюваності.