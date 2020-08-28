Новий антирекорд: коронавірус в Україні не відступає [ Редактировать ]
Коронавірус в Україні не відступає. За останню добу - 2 438 випадків. 48 людей померли. Загалом з початку епідемії COVID-19 підтвердили у майже 115 тисяч українців. 55 тисяч з них уже одужали. Втім, повернення до суворого карантину - уряд не розглядає.
Як заявив сьогодні прем'єр Денис Шмигаль під час зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації, у разі другої хвилі покладатимуться на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворюваності.
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