На Світлодарській дузі окупанти застосували протипіхотні міни російського виробництва [ Редактировать ]
Протягом минулої доби російські найманці здійснили кілька атак з протитанкових гранатометів поблизу Авдіївки. Наші військові не постраждали. Користуючись відносним затишшям, сапери й далі розміновують прифронтові зони. За день знешкоджують по кілька сотень боєприпасів.
Вона може спрацювати від будь-якого руху, розумієте, навіть від маленької гілочки може здетонувати.
Таку ганебну й заборонену всіма конвенціями зброю окупанти застосовують попри перемир'я. У бік наших армійців летять російські протипіхотні міни ПОМ-2.
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
Нещодавно було зафіксовано, як на нашому напрямку було закинуто десять таких "помок". Шість було закинуто по фронту і чотири в тилову частину, тобто нам в тил.
Ось такий вигляд має ця страшна й підступна зброя. Міна сама розкидає розтяжки. Реагує на найменший дотик. Радіус ураження осколками 20 метрів.
Передова на Світлодарській дузі. Окупанти стріляють з гранатометів або запускають міни за допомогою спеціального пристрою. Наші бійці це навіть зафільмували. Ось з боку супротивника виходить бойовик і встановлює такий пристрій.
Міна російського виробництва, яка застосовується тільки в їхніх військах, в їхніх лавах.
Тож бійці кажуть: ворог до сталого миру аж ніяк не прагне. Копає шанці, зводить нові укріплення, мінує територію всупереч умовам перемир'я. Армійці це бачать і чують.
Сьогодні близько 7:30 ранку також було зафіксовано, як противник проводить інженерні роботи - а саме, підриває і облаштовує свої позиції окопними зарядами.
Вибух виявився вже перед їхніми позиціями, тобто вони просуваються вперед.
Хоч з постійними ворожими провокаціями, та все ж таки перемир'я триває, - констатують бійці. Штаб фіксує, минулої доби вздовж лінії розмежування окупанти порушили режим тиші. Стріляли з гранатометів неподалік Авдіївки. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
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