З психіатричної лікарні в селі Вільшани, що на Закарпатті масово звільняються медики. Через брак фінансування. Якою буде доля пацієнтів? Розпитувала Мар'яна Мартин.

Олена Красилинець 32 роки працює медсестрою у психоневрологічній лікарні у Вільшанах. У свої майже 50 змушена йти на пенсію - звільнили через скорочення штату.

Олена Красилинець, медсестра КНП "Обласний заклад із надання психіатричної допомоги" села Вільшани Закарпатської облради:

В нас більше немає чим займатися в селі. мені хворих не буде хватати я до них привикла, як до своїх дітей.

Із півтори сотні працівників мають залишитися тільки 75.

Таке скорочення - через реформу. Із можливих 200 тепер тут можуть лікуватися 75 пацієнтів. Довелося закрити і деякі відділення.

Володимир Тетеря в.о. директора КНП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги" села Вільшани Закарпатської облради:

Тут знаходилося туберкульозне відділення, яке на превеликий жаль ми закрили. Це було єдине відділення на область

Раніше лікарню фінансувала держава. Тепер за медреформою заклад зароблятиме самостійно, відповідно до наданих ним послуг.

Володимир Тетеря, В.О. директора КНП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги" села Вільшани Закарпатської облради:

За каждого пацієнта нам повинні заплатити 7400. Харчування, медикаменти, зарплата всіх працівників, обстеження, консультації суміжних лікарів тобто всьо із цієї суми.

Головний лікар розповідає - коштів, які заробляють, вистачає лише на зарплати. Вже майже пів року допомагають волонтери.

Сергій Шишканинець, волонтер:

Зустріли нас радісно, дуже обрадувалися, як сказали, що в них дуже мало коштів на то щоб закупити харчування, ліки.

Через брак фінансування, заклад опинився на межі закриття. Аби лікарня працювала, потрібен дефібрилятор з функцією синхронізації. Такі умови національної служби здоров'я. Коштує апарат 100 тисяч гривень. Грошей на це немає. Тож ймовірно доведеться перепрофільовуватися.

Михайло Петрішка, директор департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОДА:

На сьогодні ми пропрацьовуємо можливість його перепрофілювання під стаціонарний догляд, і в тому числі розглядаємо питання залишення одного приміщення для відкриття відділення для психічно хворих, у яких буде стан загострення.

Наразі ж у закладі працюють над тим, щоб оформити паспорти для пацієнтів, які їх не мають. І тоді цих людей можна буде прилаштувати у будинки-інтернати. Медики сподіваються, що до кінця року їхню лікарню реорганізують, і облаштують інтернат для таких хворих. В іншому разі, як виживатимуть - не знають.