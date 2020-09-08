За 3 месяца работы системы автоматической видеофиксации нарушений ПДД было выписано 833 949 протоколов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, по факту составления постановлений 645 526 уже оплачены.

За время работы системы автоматической фиксации с 1 июня 2020 года нами было вынесено 833 949 постановлений по результатам нарушений ПДД за превышение скорости. По факту составления этих постановлений 645 526 уже оплачены.

Отмечается, что 77% водителей, нарушающих правила, платят штрафы, и можно говорить о том, что это высокий уровень ответственности водителей. Более 25 000 материалов передано в исполнительную службу для принудительного взыскания в судебном порядке.

Ранее мы писали, что в Украине введут штрафы за 3D номера. Такое решение приняли из-за несоответствия их государственным требованиям.