Неподалік Катеринівки бойовики відкрили вогонь з гранатомета [ Редактировать ]
До подій на східному фронті. Зранку нова провокація з боку окупантів: неприцільний обстріл з підствольного гранатомета неподалік Катеринівки, на Луганському напрямку. Минулої доби бойовики тричі порушили режим припинення вогню.
У штабі також повідомили про небойові втрати у війську: один боєць загинув через необережне поводження з гранатою. Ще троє армійців отримали поранення, підірвавшись на невідомих вибухових пристроях. Детальніше про ситуацію на передовій - Руслан Смещук.
Ці будинки та промислова зона - непідконтрольна Горлівка. Українські солдати показують де знаходяться ворожі позиції та розповідають, що з того боку, ночами періодично лунають поодинокі постріли. Мабуть бойовики розстрілюють посадку у нічийній зоні. Проте небезпека зараз в іншому.
Сергій, військовослужбовець ЗСУ:
Було напружено, в зв'язку з пожежами. Доводилося відстоювати позиції - щоб вони не погоріли і люди теж. Завдяки бойовикам у нас ця пожежа і виникла. Коли був вітер в нашу сторону, вони просто підпалили траву.
Навкруги позицій - вигорілий степ. На горизонті періодично здіймаються пожежі, тож вояки пильно спостерігають за димами.
Василь, військовослужбовець ЗСУ:
Сім'я не дуже хотіла, щоб я йшов. Але треба було іти. Нада захищати свою землю.
Василь воює вже четвертий рік. Дома чекають дружина, та три сини. Сьогодні в чоловіка незвичне чергування. Воно святкове. Адже за сотні кілометрів його середній син - Богдан святкує день народження. Батько вітає його прямо з передової.
Василь, військовослужбовець ЗСУ:
Бодька, я тебе вітаю! З днем народження! Я тобі бажаю такого міцного здоров'я, козацького. Я тебе люблю. І молодшому і старшому привіт - я вас люблю. І дружині і мамі.
Солдати показують нам свою гордість. Ламінатна підлога, зручні ліжка та навіть кондиціонер. Це бліндажі нового покоління.
Ілля, військовослужбовець ЗСУ:
В збройних сил такая програма - закопують контейнери. В данном случае на 6 человек. Тут кровати, кондиционер, обогреватель. Есть еще тут на позиціях є на 4, есть душ и туалет.
Вони захищені так, що витримують щільний мінометний обстріл. Під час нещодавніх пожеж - тут була безпекова зона - адже від вогню нові бліндажі теж захищені.
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