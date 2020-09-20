Хто надіслав Дональду Трампу пакунок із отрутою? Чому тайці більше не хочуть коритися королю? І як у Сеулі облаштували цирк просто неба? Про це та інше - далі в нашому огляді.

Посилка для Дональда Трампа. Американські спецслужби перехопили підозрілий конверт, адресований Білому Дому. Всередині знайшли рицин - отруту, яку отримують із касторових бобів. Якщо людина вдихне чи проковтне її - смерть настає за дві-три доби. Американські ЗМІ з посиланням на правоохоронців повідомили - небезпечний пакунок відправили з Канади. ФБР і Секретна служба посилено перевіряють усі листи, аби вчасно виявити схожі відправлення.

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Від масштабних повеней потерпає південь Франції. Після сильних дощів затопило департамент Гар. Одна людина зникла безвісти - жінка їхала на автомобілі, який змило потоком води. Сотням місцевих жителів довелося залишити свої домівки. Кілька поселень - відрізані від цивілізації, бо дороги пішли під воду. До регіону направили шістсот рятувальників і гелікоптери. За прогнозами синоптиків, найближчими днями зливи вщухнуть і висока вода відступатиме.

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Троє людей загинули через негоду в Греції. У центральній частині країни пронісся циклон "Яніс". Зачепив також острови Крит, Кефалонія і Закінф. Сильний вітер валив дерева і порвав лінії електропередач. Тимчасово зупинили сполучення між північчю й півднем країни. Через зливи вийшла з берегів річка Памісос, що на півострові Пелопоннес. Під водою опинилися кілька селищ. Двоє людей - досі вважаються зниклими безвісти.

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Геть короля! Близько 20 тисяч людей протестували в столиці Таїланду - Бангкоку. Вимагали, щоб королівська родина перестала втручатися в політику. Кажуть: монархія - пережиток минулого. Біля резиденції правителя Рами десятого встановили символічну табличку з написом "Ця країна належить народу". Самого ж монарха вдома не було - більшість часу він проводить у Європі. За законом, король у Таїланді - священна особа, критикувати його не можна. Однак останні два місяці протести проти нього - регулярні.

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Протести паралізували й аргентинську столицю. В Буенос-Айресі на вулиці вийшли невдоволені економічною політикою уряду. Вимагали відставки прем'єр-міністра Альберто Фернандеса. Кажуть, що він не може впоратися з кризою, яку спричинила пандемія. Обурені, зокрема, продовженням жорсткого карантину, тоді як економіка йде на спад. Від початку епідемії рівень безробіття в країні зріс на 4 відсотки. А майже чотири мільйони людей - втратили дах над головою, бо не мають змоги сплачувати оренду житла.

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Цирк просто неба. У Сеулі фестиваль циркового мистецтва провели на свіжому повітрі, на околиці міста. Глядачі за виступами артистів спостерігали з власних автомобілів - щоб убезпечитися від коронавірусу. Також подію транслювали онлайн, безкоштовно. Фестиваль у Сеулі проходить щороку в травні. Утім, цьогоріч через карантин його відклали на три місяці.